Alessandro Lequio toma la palabra y se dirige en directo a su compañera: "Sabes que la experiencia es un grado, he consultado con varios especialistas, entre ellos Isabel González que me ha enviado un mensaje contundente, que te paso a leer: ' Es lo mismo que el de Nieves Álvarez en el 'Hola' pero en versión 'low cost ". Luego, el colaborador añade: " Es decir, es un posado robado en toda regla, ¿estás de acuerdo?".

"No voy a comentar nada de eso", contesta Marta Riesco. La colaboradora se dirige muy seria a su compañero: "He aprendido después de escuchar tus argumentos y cosas ofensivas que me has dicho, como lo de 'amante' o unas cosas realmente malas que dijiste en un momento bajo de mi vida, no voy a olvidar a las personas que me han hecho daño...".