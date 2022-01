Marta Riesco, a Rocío Flores: "No he hecho nada que esté mal, respeto el dolor de todas las partes, pero no es mi tema"

Marta Riesco y Antonio David Flores ya han confirmado que mantienen una relación

Marta Riesco da la cara en 'El programa de Ana Rosa'

Rocío Flores está en plató y Marta Riesco le manda un mensaje

Marta Riesco ha dado la cara en ‘El programa de Ana Rosa’ para hablar sobre su relación con Antonio David Flores. Pero también ha comentado cómo está actualmente con Rocío Flores, hija de su pareja y su compañera de trabajo.

Riesco y Rocío Flores son amigas, pero no íntimas como se ha dicho. La reportera ha hablado con Joaquín Prat sobre cómo es su relación actual: “A mí ella me ha conmovido desde el minuto uno que llegó aquí”. También la mandó un mensaje directamente a ella: “Desde aquí, con todo mi cariño, brindarte la mano, lo que necesites estoy aquí, no considero que haya hecho nada que esté mal. Yo estoy conmovida con lo que ha pasado ahora y lo respeto, respeto el dolor de todas las partes, pero no es mi tema”.

La reportera espera que todas las informaciones que están saliendo no le afecten a nivel profesional y Joaquín Prat le ha dado su apoyo: “El respeto profesional te lo has ganado y uno de lo tiene que seguir ganando todos los días”.

Ro Flores contesta a Marta Riesco

Rocío Flores contestó a Riesco tras escuchar sus palabras en el plató. Aseguró que la respeta como profesional y agradece el apoyo que la dio desde que empezó a trabajar en televisión. Pero sobre su relación con su padre, prefirió no opinar: "Respeto a mi padre y que busque su felicidad, mi opinión personal de cómo hayan sucedido las cosas me la guardo (...) No quiero meterme en las vidas de él ni de ella, prefiero no cruzar esa línea".

Rocío Flores no sabía nada de la relación