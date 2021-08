Mientras Tom Brusse dice a los cuatro vientos "estoy soltero y necesito buscar el amor de nuevo" , Sandra Pica vuelve a su ciudad para comenzar una nueva vida alejada de su expareja. En 'El programa del verano' encontramos a la antigua tentación de compras y asegura que no ha visto la entrevista de Tom en 'Deluxe'.

Sandra Pica, a diferencia de Tom, ya no está enamorada, aunque le duele verle "cuando estoy en Madrid, un poco como en 'Supervivientes', le das cariño o le abrazas . Poco a poco pues irás haciendo tu día a día , tu vida y vas a pasar página ". Tampoco le importa que su exnovio rehaga su vida , pero no quiere que le reclame nada de las cosas que hayan pasado anteriormente.

Además, S andra aclara que Tom es de las personas que mejor la conocen y que si el mismo "está diciendo que a lo mejor por rencor o por despecho podría estar diciendo otras cosas , y él mismo dice no lo está haciendo ni por dinero ni por tele, escuchar a Tom, a ver si a él lo creéis".

Sobre su presunto encuentro con Alejandro Albalá, Sandra Pica lo niega todo, "se fue por su parte, con otras personas". Además, confirma que sólo habrá amistad con el superviviente "no, no, no, un amigo, nunca daría un paso más allá".