El motivo por el que Isa Pantoja fue a casa de Loli, la quiosquera: "Soy incapaz de pasar por su calle y no saludarla"

"Fue como media hora, pero ella me dijo que tenía esos cuadros y que si le llegaba a pasar algo, no quería que se los quedara otra persona", relata Isa. Asraf subió a ayudar a la joven a llevarse los cuadros a la casa de Loli: "A mí no me importa que hayan salido las imágenes, le hubiera dicho a mi madre que la había ido a ver". La colaboradora se queja ante sus compañeros de que "nadie ha escuchado" la versión de la cantante en relación a la deuda: "Le pagó los diez mil euros". Tras las declaraciones de su compañera, Joaquín Prat interviene para sacar punta al asunto: "Lo que no le pagó fueron los otros 76.000".