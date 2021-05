"Estas declaraciones le dan la razón a Rocío Carrasco"

"Estas declaraciones le dan la razón a Rocío Carrasco. Ya no me creo que en esa casa no se hablase de Rocío, de Fidel y de su familia. No para de hablar de ellos y una cosa es que se te escape en un momento de tensión... y otra es que sea un monotema", ha explicado Antonio Rossi.