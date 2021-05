Sandra, mujer de Carlos, ataca a Alexia Rivas: "No me lo creo, quiere hacer daño a nuestra familia"

Sandra es consciente de que su marido intenta ponerse en contacto con muchísimas personas famosas para poder cocinar: "Si esos mensajes dice ella que los tiene, yo sé que mi marido manda mensajes a todo el mundo para cocinar". Sin embargo, pone en duda a Alexia Rivas : "Que ella dice que tiene otros mensajes, yo personalmente no me lo creo".

"Cada uno es como es, pero Alexia no vale ni un pedo", dice la mujer de Carlos. Luego, Sandra apunta al motivo por el que la joven quiere ese protagonismo: "Era la primera vez que estaba en plató desde que salió de Honduras y de algo tenía que hablar".

"A mí no me va a hacer daño, llevo 14 años con mi marido"

Por otro lado, la mujer de Carlos Alba critica la actitud de Alexia y su poco agradecimiento a Carlos, que le ayudó en sus momentos más difíciles en la isla: " No viene ni al caso , encima que le ha dado de comer, la ha estado cuidando cuando estuvo sin comer que parecía un pajarito, estuvo mala y estuvo Carlos pendiente de ella".

Sandra no tiene piedad con Alexia Rivas y tiene claro cuál es la intencionalidad de la joven en plató: "Encima va y le da esa puñalada por la espalda, ¿para qué? Para hacer daño a su familia, yo llevo 14 años con mi marido y a mí no me lo va a hacer".