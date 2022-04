Olga Moreno se pronuncia sobre los rumores con Antonio David: "Siento la necesidad de hacerlo..."

El programa de Ana Rosa' emite el testimonio que Olga Moreno ha publicado en redes sociales: "Como sabéis, no me gusta entrar a desmentir o afirmar nada que tenga que ver con mi vida privada, pero dadas las circunstancias y que ya sobrepasan el límite de la lógica, me siento en la necesidad de hacerlo por mí misma".