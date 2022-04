Olga Moreno, muy clara tras las acusaciones de Ro Flores y Marta Riesco: "Se mantiene punto por punto"

"Olga se mantiene en cada uno de los puntos que ha dicho en la entrevista, no le ha pedido el divorcio"

"Una cosa es que a mí personalmente me pueda responder o decir casi con monosílabos, y otra cosa es que pase información como se están encargando de insinuar"

Antonio Rossi amplía la información sobre el confuso divorcio de Olga Moreno en 'El programa de Ana Rosa'. En el día de ayer, Marta Riesco y Rocío Flores aseguraron que Antonio David sí que había pedido la ruptura matrimonial a la ex Superviviente, pero ella, por su parte, desmentía la información en su entrevista en exclusiva para una revista.

Se produjo un acalorado debate en el Club Social con la hija del ex colaborador, donde no solo dijo que "estaba decepcionada y muy sorprendida" con Olga, sino que también aseguraba que se enteró de la existencia de la entrevista a través de una llamada de la misma protagonista: "Me dijo que había dado una exclusiva". La colaboradora recibió flechazos tanto de Prat como del resto de sus compañeros hasta que Marta Riesco acudió al plató del programa para responder algunas preguntas del presentador.

Joaquín Prat declara que si estuviera en el lugar de Olga y después de lo sucedió el día anterior, "mañana tiene este señor los papeles" del divorcio. Antonio Rossi asegura que la ex Superviviente "se mantiene en cada uno de los puntos que ha dicho en esa entrevista". El periodista aclara: "Ella dice a las cámaras que no miente. Si Olga dice que no le ha solicitado el divorcio es que no lo ha solicitado".

"Como Olga se ha convertido en el enemigo común a abatir, como ya hemos visto, quiero decir una cosa por ella", comienza el colaborador, despertando la expectación entre sus compañeros. Rossi sentencia señalando hacia Marta y Ro: "Una cosa es que a mí personalmente me pueda responder o decir casi con monosílabos, y otra cosa es que pase información como se están encargando de insinuar, tanto una como la otra".