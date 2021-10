Olga Moreno, tras la separación con Antonio David: "Nunca fui de jurar hasta que me preguntaron si te quería"

Los protagonistas de esta historia no se han pronunciado sobre la separación. Antonio David y Olga Moreno mantienen su silencio, sus familiares tampoco afirman ni desmienten la noticia y, hasta el momento, la única persona que ha hablado es Marta Risco en un comunicado tras ser señalada por la ruptura: "No voy a hablar de temas personales, he sufrido un acoso".