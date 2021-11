Olga Moreno ya hace vida separada de Antonio David: se refugia en su hermana, al detalle

Olga Moreno hace vida separada de Antonio David y se apoya en su familia, las nuevas imágenes en 'El programa de Ana Rosa'. La aún mujer del ex Guardia Civil acudía a Sevilla para buscar refugio en su familia mientras que Antonio David continúa en Málaga, manteniendo su promesa de no hablar más con la prensa.

La ex Superviviente visita a su hermana Rosa en Sevilla , la misma que la fue a ver también a el programa, y disfrutaban de un día de compras. Olga se encuentra con la prensa pero no da declaraciones sobre los juicios y las acusaciones a Antonio David por delito de alzamiento de bienes. Unas acusaciones que también podrían perjudicarla a ella. Tampoco comenta nada relacionado con su separación o la situación de Rocío Flores.

La otra hermana de Olga, Raquel, la que era la más activa en redes sociales y a través de las cuales defendía a su hermana durante meses, toma un decisión. Raquel borra todos sus perfiles públicos sin dejar rastro de ella en las plataformas. En una entrevista para 'La Razón' aseguraba que el motivo de esto era "que no quería que contaran mentiras que ella no ha dicho". Además quiere dejar claro Antonio David no tendría nada que ver en su decisión.