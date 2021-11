Omar Montes confiesa cómo fueron los peores momentos de su vida: "Sé lo que es pasarlo mal"

Omar Montes acude a 'El programa de Ana Rosa' para presentar su nuevo estreno audiovisual . Un documental sobre su vida donde los espectadores podrán ver el primer capítulo en mitele PLUS a partir del domingo 14 de noviembre .

El documental titulado 'El Principito es Omar Montes' habla de las luces y sombras en la vida del artista, su camino hacia la fama desde lo más bajo. El cantante declara sobre cómo es para él el éxito: "Cuando vienes de abajo sobre todo te preocupa mucho mantenerlo" . Omar habla sobre sus experiencias durante la pandemia: "Yo no doy porque me sobre, yo doy porque sé lo que es pasarlo mal". La docuserie explora el ascenso del cantante hacia el éxito y su dura infancia marcada por el bullying .

Omar mantiene su actitud humilde y asegura seguir viviendo "en su barrio, en su casa de siempre". Pese a haber hecho numerosas conexiones en la televisión, se considera "una persona familiar y cercana". Por otro lado, el artista declara: "A mí la tele me ha dado mucho cariño, todos os habéis portado siempre muy bien conmigo aún cuando no he hecho las cosas tan bien".