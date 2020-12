La verdad sobre la relación de Isa P y Asraf: "Quien lleva los pantalones es ella, no os equivoquéis"

Miguel Ángel Nicolás da detalles de la pareja de Isa y Asraf

Miguel Ángel Nicolás ha querido compartir su versión, ya que ha estado en muchos momentos con Asraf en el plató de 'Ya es mediodía', donde ambos eran colaboradores. El periodista ha explicado que realmente "quien lleva en esa relación los pantalones es Isa Pantoja, no os equivoquéis" . Y explica que "millones de veces yo he estado con Asraf e Isa le dice lo que tiene que decir y lo que tiene que hacer". Y explica lo que le dice Isa P a su pareja: "Es: 'No abres la boca".

Ana Rosa no está de acuerdo con las explicaciones del colaborador

Además, Miguel Ángel, explica que la pareja está en un punto diferente: "Están a diferentes velocidades, Asraf es un niño de 24 años y la vida de ella está en otro sitio". Y que "Es un chico que a lo mejor no está preparado para enfrentarse a la televisión". Y recuerda que Isa P ha reconocido que ambos se tratan así: "Ella lo dice: 'yo también le grito y también le digo cosas. Es una relación mucho más de igual a igual de lo que parece". Algo con lo que no estaba de acuerdo Ana Rosa: "Las reacciones ante eso las hemos visto muchas veces, es muy peligroso. Yo no puedo entender que un hombre le diga a una mujer: 'no me faltes el respeto y tu cállate cuando yo estoy hablando".