El joven adorable que parecía ser el yerno perfecto para Isabel Pantoja se ha convertido en el centro de la diana de las críticas de muchos, entre otros, las grandes caras de la cadena en la que está protagonizando el reality ‘La Casa Fuerte’ junto a su pareja Isa Pantoja . La forma en la que Asraf trata a su novia no parece tener defensa ni por parte sus propios compañeros del ‘Fresh’: “No está gestionando bien el concurso” .

Ana Rosa Quintana, Jorge Javier Vázquez, Joaquín Prat, María Patiño y hasta Belén Esteban están de acuerdo en que Asraf habla fatal a Isa Pantoja, que su comportamiento es bastante peligroso y que si ellos fueran Isabel Pantoja, estarían muy preocupados por la relación de su pequeña “Está asomando la patita y no me gusta nada esta patita”. Ana Rosa no lo dice claro, pero María Patiño utiliza una retaila de calificativos para definir la personalidad que el modelo está mostrando dentro de la casa: “Este tipo de personalidades depredadoras, inmaduros, inseguros, egoístas, controladores, posesivos…”.