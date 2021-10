Patricia Pardo, contra el enfado de Kiko Rivera: "Qué se supone que iba a hacer Anabel, ¿no disfrutar en su boda?"

"Es tan sencillo como llamar a tu madre y decirle: 'Oye mamá, ¿es verdad que tú le dijiste a Anabel que yo no podía ir a ver a la abuela? ", sentencia Patricia Pardo con cara de incredulidad. Entonces, es Lequio cuando desmonta la actuación del protagonista: "Traicionó a su hermana, traicionó a su madre, traicionó a su tío y ahora que no le queda nadie, pues traiciona a su prima".

Bibiana Fernández, que escuchaba atentamente, apunta: "Anabel se ha convertido en un personaje que tiene mucha trascendencia en los medios digitales, y eso le provoca a él un cierto celo". Patricia Pardo, que ya no peude mroderse la lengua, dice sobre el enfado de Kiko Rivera: "Pero qué se supone que iba que hacer Anabel, ¿no celebrar su boda? No bailar, no festejar, no disfrutar...".