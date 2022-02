Patricia Pardo es la primera en hablar sobre su compañera Rocío Flores: "Está especialmente derrumbada, la veo destrozada y triste tras la entrevista de ayer". Acto seguido, Paloma García-Pelayo toma la palabra: "Lo que vi fue a una joven afectada, pero el paso que dio su madre aquí de dejarla a un lado, creo que Rocío Flores ese paso no lo reconoce, al menos en el discurso que dio aquí ".

La periodista continúa analizando el testimonio de Rocío Flores: "Ella niega que hubiera cambiado algo, insiste en que la puerta está cerrada". Además, Paloma continúa detallando: "Entiendo que su dolor no le permite acercarse a su madre, cambiar las cosas... pero además no reconoce el daño que le ha hecho a su madre y encima todo esto le hace sufrir una barbaridad".

Paloma García-Pelayo continúa argumentando su opinión: " Rocío Flores está en el mismo sitio, estancada nueve años y medio atrás ". Patricia Pardo, al ver que su compañera insiste en el duro episodio entre madre e hija, estalla: "Fíjate que su madre dijo aquí que no quiere volver a mencionar ese capítulo y tú vuelves a insistir en el daño que Rocío Flores le ha hecho a su madre ...".

La presentadora, con el gesto serio, sentencia a la colaboradora: "Si se trata de avanzar, conciliar y hermanar, vamos a estar todos en la misma línea". Paloma García-Pelayo, tras la reacción de Patricia, contesta: "No me centro en el episodio, hago lectura general, pero no reconocer ese episodio...".