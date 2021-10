La foto de Canales Rivera en la casa de 'Secret Story' no ha pasado desapercibida. Patricia Pardo y los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' no han podido evitar comentar la imagen en la que el torero señala la zona más ajustada de su cuerpo...

El torero causa sensación en el plató y tras ver las imágenes los colaboradores no han podido evitar intervenir. Pepe del Real dice: "Es una petaca, tú no vas así por una casa porque te tapas un poco, no vas paseando así si estás en estado...". Patricia Pardo, que no puede contener la risa, continúa: "¡En estado de shock!".