María Teresa Campos habla para 'El programa de Ana Rosa' sobre la supuesta relación entre su ex y Bárbara Rey. La Navidad de la presentadora no ha sido como es habitual ya que se apreciaba la ausencia de Carmen Borrego por el covid.

En cuanto a la posible relación entre Bigote y la vedette, la matriarca de las Campos recita la que parece una ya ensayada declaración: "Yo no tengo nada que ver, nada que decir, no es una cosa de mi competencia". Además, Teresa añade: "Cada uno puede estar con quien quiera". Por otro lado, la presentadora pide a los medios: "Cuando hablen de este señor en vez de decir "el ex de María Teresa Campos", podrían decir cualquier otra cosa". La periodista concluye con su sugerencia: "El ex del Un, dos, tres...".