Rafael Amargo da plantón al ‘Deluxe’ y habla sobre las tablas: “Por mucho dinero que me den en la tele, que no voy, que me da miedo”

Tras la actuación, Rafael agradeció al público asistente su presencia y se desahogó con su gente y en su terreno “Yo no sé ni cómo estoy entero porque es muy duro. Me voy a expresar aquí, prefiero aquí, por mucho dinero que me den en la tele, que no voy, que me da miedo… Seré lo que pueda ser, pero si tengo algo, es que soy un tío muy honrado y muy serio. No es que este amenazado, que no, que eso no son tiempos… Que a Federico García Lorca lo matasteis y que a la gente de hoy no la vais a matar porque mientras que nos podamos defender”.