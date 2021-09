Bigote Arrocet: "No es cierto lo que dice ella. Me despedí en persona y le dije adiós"

"Quizás bigote no lo ha contado antes porque no le daban la leña suficiente para hacerlo"

Bigote Arrocet, sobre el polémico mensaje de WhatsApp: "Cómo iba a hacer esa payasada"

Bigote Arrocet rompe su silencio en el estreno de 'Secret Story' y confiesa que no dejó a María Teresa Campos por WhatsApp, "no es cierto lo que dice ella. Me despedí en persona y le dije adiós". El plató de 'El programa de Ana Rosa' se posiciona y elige bando.

Tras dos años estando callado, después de romper su relación con Teresa Campos, ahora Edmundo desmiente la versión de la presentadora sobre la forma de terminar el largo noviazgo: "Nunca me iría de una relación de esa forma que han dicho y se han creído". Además, esta mañana hablando con su compañera de concurso Isabel Rábago reitera su versión "cómo iba a hacer esa payasada".

Pero Joaquín Prat no confía en que las palabras del humorista sean verdad, y se posiciona por María Teresa Campos: "No entiendo por qué va a mentir respecto a eso, no hubiese estado tan afectada por la ruptura de no haberse producido en esos términos. Me creo a Teresa".