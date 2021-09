Las reflexiones de Joaquín Prat y Antonio Rossi al conocer el lado infiel de Bigote: "No hay que ponerse medallas..."

Joaquín Prat recalca que la cuestión es "si cuando él reconoce que ha sido infiel a alguna de sus parejas, y no especifica, podemos pensar que quizás Teresa ha sido víctima de alguna de sus infidelidades". Además, el colaborador Antonio Rossi se muestra muy crítico con la confesión de Edmundo: "A mí lo de que no se ha sentido mal por haberlas cometido, también le retrata un poco. No hay que ponerse medallas por haber sido infiel a tus parejas".