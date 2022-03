Rocío Flores, sobre la anorexia de Gloria Camila: "Estaba muy mal, vino en avión con pánico"

Gloria Camila acusaba al modelo de haber esperado a su padre para llamarle "cierra bares y cobarde". Además, la colaboradora revelaba haber sufrido ciertos problemas tras terminar una relación sentimental con él que duró varios años: "Por culpa de este señor he tenido una anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos y he tenido que ir a psicólogos".