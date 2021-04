Rocío Flores explica en 'Supervivientes: Tierra de nadie' cómo se está preparando para la reaparición de su madre, Rocío Carrasco

La colaboradora de televisión hizo, entre lágrimas, un llamamiento público al entendimiento y diálogo

Rocío Carrasco volverá a un plató de televisión este miércoles a las 22.00 horas en directo en Telecinco

Rocío Flores ha desvelado en 'Supervivientes: Tierra de nadie' cómo se encuentra ante la inminente entrevista en directo que concederá Rocío Carrasco, su madre, este miércoles a las 22.00 horas en Telecinco.

Después de haber estado dos décadas en silencio, la hija de Rocío Jurado rompió su silencio en una serie documental en la que ha arremetido por completo contra Antonio David Flores además de desvelar duros episodios en su vida familiar. Su testimonio ha dado copado cientos de titulares, generado debate en la sociedad y marcado un hito en la historia televisiva y del corazón en España.

Pero aún quedan muchas preguntas por hacer e informaciones que conocer. Será la propia Rocío quien hable, después de años, en un plató de televisión.

Rocío Flores hizo un llamamiento desesperado a su madre

Una de las grandes controversias es la inexistente relación entre Rocío Carrasco y sus hijos. Aunque aún quedan varios episodios del documental por emitirse, Rocío aseguró que daba por perdida la relación con ellos, en especial con Rocío Flores.

Por otra parte, confesó la terrible decepción que sintió con la presunta actitud de su hija cuando Rocío Jurado murió. "Supe que esa semilla del mal, que yo siempre he dicho que habían implantado en ella, había terminado germinando y estaba floreciendo (...) A esa niña, la había parido yo pero parecía que no tenía nada de mí", declaró.

Rocío Flores, que hasta entonces se había mantenido en segundo plano sin querer decir nada, no pudo más y estalló posteriormente a dichas declaraciones. Lo hizo en 'El programa de AR', donde fichó como colaboradora justo al tiempo del comienzo de la emisión del documental. Su intención era exclusivamente hablar de 'Supervivientes', pero finalmente quiso dar a conocer cómo se sentía.

Entre lágrimas, Rocío Flores pidió a su madre que hablasen. "Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie, estamos aquí. Levanta el teléfono. Llámanos, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas. No quiero más dolor. Ya no puedo más", dijo desesperada.

Así afronta Rocío Flores la entrevista de su madre: "No tengo miedo a nada"

Ante la máxima expectación por la entrevista de Rocío Carrasco, también existe la de las reacciones que habrá. Con ello, Carlos Sobera le preguntó a Rocío Flores en 'Supervivientes: Tierra de nadie' cómo se encuentra anímicamente ante lo que va a suceder.

"Estoy", había dicho sin más al comienzo de la gala. Pero posteriormente explicó cómo afronta la situación: "Digo lo mismo que dije el primer día, no tengo miedo a nada. Es libre de decir lo que quiera. Lo que dije el viernes (sus declaraciones en 'El programa de AR') son los sentimientos que tengo".

"Creo que quedó bastante claro. No quiero que la gente mezcle 'Supervivientes' con otras cosas. Soy colaboradora de 'SV'. Expresé mis sentimientos el viernes porque estallé y lo quise hacer. Me salió desde dentro y a partir de aquí no tengo que decir nada más", añadió después.

Parecía que Rocío se plantaba y que no iba a decir nada más. De hecho, el presentador dio paso a otro vídeo sobre la aventura de los supervivientes. Pero al regresar a plató anunciaba que Rocío tenía algo más que decir.

He tenido total libertad para sentarme con mi padre y expresar mis sentimientos (Rocío Flores)

La exsuperviviente decía que quería apuntar algo que no le había dado tiempo a decir en su intervención en el programa de Ana Rosa. Lo que iba a señalar sería un guiño total a la complicidad que sigue guardando con su padre, Antonio David Flores.