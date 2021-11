Antonio David se alteró en plena calle al ser perseguido por una reportera. Al escuchar sus preguntas, el padre de Rocío se paró en seco y le proporcionó la 'exclusiva': "No voy a hablar más para la prensa, todo lo que tenga que decir lo voy a hacer en mi canal de Youtube".

Tras ver las imágenes de su padre, Rocío Flores se pronuncia: "Tablas en la tele tiene, desde luego... y educación también" . Sin embargo, acto seguido la colaboradora confiesa sobre Antonio David: "La primera persona que no quiere que esté en televisión soy yo".

Joaquín Prat es directo con su compañera y pregunta: " ¿Qué planes de futuro profesional tiene tu padre, lo sabes? Su trabajo era la tele , ahora ya no trabaja en la tele". Rocío, muy seria, contesta: "Ahora mismo está haciendo su canal de Youtube".

La hija del 'youtuber' confiesa que solamente "he visto los dos primeros vídeos que subió que eran sus promos". Los colaboradores critican que Antonio David en su canal no habla de su vida, sino que ataca a periodistas. Rocío es contundente ante esto: "Te voy a decir una cosa, más que criticar a compañeros es defenderse de lo que se ha dicho públicamente ya que se le ha silenciado ".

"Ha estado mucho tiempo silenciado", reitera Rocío ante la crítica de Rossi. "En el momento que no hablen de él, su canal no tiene sentido, ¿cuál es el sentido de lo que está haciendo? Responder, cuando no hablen de él, su canal se hunde".