Rocío Flores explica por qué aparece públicamente más con Olga Moreno que con su padre

Rocío Flores explica la relación actual que tiene con Olga Moreno en 'El programa de Ana Rosa' . La colaboradora se podría haber convertido en el mayor apoyo de la ex Superviviente, algo que habrían afianzado tras su viaje a Marruecos.

Ro y Olga se muestran muy unidas en Madrid mientras que Antonio David consolida su relación con Marta Riesco. Joaquín Prat señala que a la colaboradora se la ve mucho más en público "con Olga que son su padre", Rocío responde: "Me veis más con ella porque mi padre pasa más tiempo en Madrid, coincidimos menos" .

"Realmente paso el mismo tiempo con los dos" , comenta la colaboradora. Además, declara: "De hecho este fin de semana he estado comiendo en Madrid con mi padre". Por otro lado, la colaboradora recalca que el pasado viernes estuvieron "juntos los tres porque quería cenar con su padre" .

En cuanto a la posible discusión que tuvo la ex Superviviente con su aún marido, Ro aclara: "Mi padre estaba en Madrid y Olga tenía que venir el viernes, mis dos hermanos tenían colegio y no se podían venir a Madrid". La colaboradora comenta que "Olga se fue el sábado por la tarde" de vuelta a Málaga mientras los niños se quedaban con gente "de su entorno, no hubo bronca".