Rocío Flores contesta a las acusaciones de provocar a Rocío Carrasco: "He venido a Madrid porque tenía otros motivos"

La respuesta de Rocío Flores, tras acompañar a Olga a Madrid

La hija de Rocío Carrasco aparecía junto a Olga en Madrid el día en el que tenía que declarar en los Juzgados de Plaza Castilla por la denuncia a la que se enfrenta por un presunto delito de revelación de secretos. Lo que a muchos les parecía un apoyo a la mujer de su padre a otros les parece una provocación directa a su madre, algo a lo que Rocío no ha podido evitar contestar: "Que cada uno tenga la opinión que tenga que tener, yo he venido a Madrid porque tenía otros motivos, yo no sé lo que se toma la gente como provocación, para mi provocar son otras cosas".