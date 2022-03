Rocío Flores acude al plató de 'El programa de Ana Rosa' para analizar la situación de su familia y, sobre todo, las últimas declaraciones de Ana María Aldón. La hija de Antonio David confiesa su opinión ante la audiencia sobre la pareja de Ortega Cano.

La colaboradora opinó sobre el matrimonio del torero y la ex 'superviviente' y Ana María Aldón no dudó en contestar con dureza en 'Viva la vida': "Me sorprende que no hable de sus temas y hable de mi matrimonio, me sorprende un poco...".

Rocío Flores contesta a Ana María

La hija de Antonio David visualiza las declaraciones de Ana María y empieza hablando sobre su estancia en la isla: "Al principio no covivíamos, tuve ciertas situaciones en las que en ese momento consideraba que necesitaba el apoyo de Ana porque formaba parte de mi familia... luego convivimos y bastante bien".

Sin embargo, Rocío Flores entra en materia y se dirige a Aldón: "Para mí, José es como mi abuelo, lo quiero y lo adoro, pero a Ana le tengo mucho cariño". Después, manda un mensaje: "Yo no me he metido en tu matrimonio, ni he hablado, solamente he resaltado la figura de José que es lo que he vivido, que se desvivía".

"Respecto a lo de no hablar de mis cosas, el no hablar de mi relación, mi pareja no es un personaje público porque así lo ha decidido él, ni trabaja en televisión, ni él habla en televisión de su relación. Yo sí trabajo, pero no he hablado de mi relación", le recuerda a Ana María