Rocío Flores contesta tras las declaraciones de la amante de Manuel: "No tengo necesidad de hacer un paripé con mi vida"

Rocío comenta sobre las acusaciones de que hace oídos sordos a la polémica: "Cuando estoy bien se me nota y cuando estoy mal, también". Además, sentencia: "No tengo necesidad de hacer ningún paripé con mi vida, no es mi forma de ser. Todo está bien, mi vida sigue en orden". Por otro lado, la colaboradora confiesa que no ha visto gran parte de la entrevista de Laura: "Solo he visto cachos...".