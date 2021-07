Rocío Flores, muy dura con Gianmarco tras la final: "Como persona es la decepción del concurso"

Rocío Flores no se ha podido morder la lengua en 'El programa del verano' y ha criticado abiertamente el mal perder de Gianmarco en 'Supervivientes'. La defensora de Olga Moreno cuenta cómo reaccionó el italiano en el hotel tras no ganar el concurso.

Rocío Flores no se muerde la lengua y ataca directamente al italiano: "Como persona ha sido la decepción del concurso, me esperaba otro tipo de Gianmarco". El motivo del enfado es no haber felicitado a Olga tras perder la final: "En el hotel no lo hizo, hay que saber ganar y perder".