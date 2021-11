Rocío Flores, tras las críticas de Yiya : "Dios aprieta, pero no ahora... cada vez me hacen más fuerte"

"Con lo que me quedo de la isla es la gente que me he llevado, me han demostrado tanto y es lo que me llevo"

Rocío Flores visualiza en 'El programa de Ana Rosa' las imágenes en las que se derrumba en plena calle, siendo consolada por su novio. Además, la colaboradora escucha los ataques de Yiya en 'Sálvame' y se pronuncia ante las palabras de su excompañera de 'reality'.

Tras hablar de su padre, tocó Yiya. En cuanto a su paso por 'Supervivientes', Rocío deja claro que "con lo que me quedo de la isla es la gente que me he llevado, me han demostrado tanto y es con lo que me quedo". Dice sobre Jorge Pérez, Albert Barranco y compañía.

En cuanto a los ataques que Yiya realizó hacia su persona, Ro Flores sentencia: "En lo que digan los demás no voy a entrar, no he entrado nunca a nada de lo que dicen de mí, pues no lo voy a hacer ahora...". Eso sí, quiso contestar a lo de ser una "victimista": "Para nada, si por algo me caracterizo es por ir superando obstáculos, no me considero victimista, la verdad".