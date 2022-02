Ro sonrió en varias ocasiones pese al bombardeo de preguntas, pero en cuanto se menciona a su representante, su expresión cambió a una más sorprendida. La hija del ex Guardia Civil se negó a dar declaraciones sobre la respuesta que había recibido de su madre en televisión, aunque las considerara una mentira: "Estoy harta de zanjar cada cosa que se dice, básicamente" .

Rocío Carrasco aseguró en 'Montealto' que todo lo que tenía que decir contra ella, ya lo hizo "en tres informes psicosociales". Consideraba que su hija le había faltado el respeto, pese a que nuestra colaboradora lo negó en el Club Social, y acusaba a Antonio David Flores de esconderse detrás de su hija: "No cesan, a eso me refiero con que el ser no deja de estar, es un claro reflejo de algo que llevo tiempo diciendo".