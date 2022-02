La joven confesó al presentador que, tras ver la entrevista de Rocío Carrasco, tiene una idea clara: "Por mi parte, la puerta continúa cerrada. Lo de ayer no cambia nada" . La colaboradora mantenía su gesto triste hasta que llegó una frase de Joaquín Prat que la hundió: "Aquí no se va a mencionar más el episodio. Te lo digo así con esta contundencia, nunca más".

Al escuchar la frase de Joaquín Prat, Rocío Flores rompió a llorar desconsoladamente: "Me veo sometida a una presión, he tocado fondo, respeto lo que cada persona haga y me gustaría que se me respetase". El presentador, preocupado por su compañera, dice: "No sé cómo tienes lágrimas, ¿quieres que lo dejemos aquí y pasemos a otra cosa?".