Rocío Flores: "No sentía que mi madre y Gloria fueran hermanas, crecimos todos cada uno por su lado"

Gloria Camila declaraba por segunda vez en el plató de televisión tras el homenaje a la cantante: "Firmar un papel no significa luego que se lleve a cabo". La hija de la cantante rectificó algunos de sus comentarios y daba su versión sobre su relación con Rocío Carrasco: "He necesitado muchas veces a una hermana y no la he tenido". Gloria Camila sentenciaba: "A mí de qué me sirve que firmes ser tutora si luego cuando te necesito no has estado".