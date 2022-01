Rocío Flores quiere zanjar todas las dudas que existen acerca de las pautas que su padre le da antes de ir a un plató: "Muchas ocasiones en las que me he sentado aquí, sobre todo en el documental, preguntaba al abogado de mi padre por temas legales , había cosas que no conocía y quería saber, para saber cómo gestionar todo esto de manera legal ".

Por otro lado, Ro Flores aclara por qué reaccionó así al ver las declaraciones de su madre: "Cuando yo hablé y dije lo que dije, lo conté porque vi un video que no había visto en mi casa . Si lo hubiese visto en casa, habría canalizado mejor el gesto, pero pienso por mí misma, digo lo que me da la gana, puede venir de mí...".

Rocío Flores sorprende a sus compañeros al explicar la conversación que tuvo en el domicilio con su padre y Olga Moreno: "Cuando sale que se van a separar, les dije en casa 'oye, tengo que ir a trabajar y me van a preguntar', ellos me dijeron 'no te metas, no digas nada...".