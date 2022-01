Sin embargo, Ro Flores vuelve a cargar duramente contra Patiño: "No tiene credibilidad, como periodista la función principal es contrastar su información, si das como veraz una información que es falsa, pues estoy acreditada para decirte que no tienes credibilidad ninguna".

Además, Ro Flores saca pecho e insinúa que María Patiño se habría equivocado en más informaciones publicadas sobre su familia: " Me podría quedar aquí ocho programas diciendo lo que es mentira de todo lo que dice ". Por último, sentencia: "Como periodista te digo que no tienes credibilidad, nada más".

"Sois periodistas de la cadena, yo no he estudiado periodismo porque no me ha llamado la atención, que lo podría haber hecho, pero Gloria y yo tenemos nuestros estudios y trabajamos", contesta a Carlota en plató. Además, Rocío añade: "Efectivamente somos personajes, pero nosotras somos personajes que estamos trabajando en la cadena y que nunca hemos contado nuestra historia".