'El programa de Ana Rosa' se desplaza hasta Málaga para informar con todo tipo de detalle las primeras reacciones después de que Marta Riesco confirmase su relación con Antonio David: "Estamos juntos, no vamos a negar la evidencia".

Leticia Requejo se ha desplazado hasta la ciudad donde vive Olga Moreno . Allí ha podido ver a a ex de Antonio David con el gesto "serio y cabizbaja" . La ganadora de 'Supervivientes' ha acudido a su tienda y después ha desayunado con Rocío Flores.

Por otro lado, la reportera informa que Antonio David también se encuentra en Málaga . Sin embargo, Leticia Requejo deja claro: "Él no está en la vivienda familiar" .

Por último, la reportera ha hablado con Rocío Flores, amiga y colaboradora del programa. Leticia dice durante el directo: "Contaros que he escrito a título personal a Rocío Flores para preguntarle cómo estaba... textualmente ella me ha dicho 'no lo sé".