Rocío Flores se pronuncia sobre la ruptura de su padre: "Olga va a ser mi familia hasta el día que me muera"

Rocío Flores se pronuncia sobre la ruptura: "Siempre he respetado las informaciones y opiniones de todo el mundo, es una cosa que no me corresponde y me mantengo como hasta ahora". Joaquín Prat intenta insistir con la frase de "romper un matrimonio" y la colaboradora no cede: "No cuela, no lo sé, es una cosa de ellos y ya está".