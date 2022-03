Rossi contesta a Ana María: "Si hay mierda, la habéis puesto vosotros. La información es la que es"

Tras las palabras de la ex superviviente, el periodista no duda en contestar: "Injusto o no injusto, es lo que piensa parte de la familia de su marido". Después, añade: "Ni yo vierto mierda, ni me dedico a echar más mierda de la que hay... si hay mierda, la han puesto ellos. Yo no, desde luego".