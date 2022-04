Sandra Aladro desmiente la versión de Marta Riesco sobre la separación de Antonio David: "Las declaraciones son irreales..."

Sandra Aladro habla sobre la separación de Olga Moreno y Antonio David Flores en 'El programa de Ana Rosa'. Tras las declaraciones de Marta Riesco en el Club Social y su acalorada discusión con Alessandro Lequio, la periodista señaló a la ex Superviviente y declaraba que "no entendía por qué no se separaba" del ex Guardia Civil.