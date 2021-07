Sandra Pica ha confirmado a Tom Brusse que ya no son pareja

Tom se derrumba ante las palabras de Sandra: "Me dijiste que hablaríamos fuera"

Sandra confiesa a Tom que ha conocido a otra persona

Tom Brusse ha confirmado su peor pesadilla: Sandra Pica ya no está con él. Desde que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2' se marchase de Honduras asegurándole que tenían una conversación pendiente sobre su relación, el superviviente se ha enfocado en pensar en arreglar sus crisis. Durante todo este tiempo ha estado mencionando a Sandra e incluso aceptó ir en taparrabos para poder hablar con ella por teléfono. En 'Supervivientes: Tierra de nadie' se ha producido esa llamada y el resultado no ha sido para nada lo que él esperaba.

Nervioso al escuchar su voz, Tom le preguntó a Sandra cómo se encontraba. Ella, lejos de dilatar más la situación, le expuso lo que estaba sucediendo. "Ahora estoy en Barcelona, estoy con mi familia, he vuelto para acá. Después de todo lo que han dicho tus compañeros sobre mí lo he pasado muy mal. He estado muy agobiada", comenzó diciendo.

"La última vez que estuve contigo no fui clara al despedirme. Te dije que tenia miedo de que al volver a Madrid me pasara lo mismo. Y me pasó. Yo estoy haciendo mi vida. No tengo pareja ni nada pero tienes que saber que hay cosas que tengo que contar. De todas formas cuando vuelvas a Madrid voy a estar en casa y te lo voy a contar todo. Quiero que sigas el concurso como lo estás haciendo porque fuiste a ganar y lo que consigues te lo propones. Pero tienes que saber eso. Sentimentalmente no estoy como estaba antes. Creo que es mejor una amistad que intentar algo", añadió en lo que supuso un mazazo para el superviviente.

Es mejor una amistad que intentar algo (Sandra Pica)

Tom lo pilló enseguida, así que rompió a llorar. Sabía que su 'novia' le estaba diciendo que ya no estaban juntos, pero él se había quedado en esa conversación pendiente. "Me da igual tu amistad. Yo estoy aquí en Honduras desde hace tres meses sufriendo, no comiendo, lejos de mi familia... Tú cuando viniste aquí me dijiste que tranquilo y que íbamos a hablar. ¿Ahora me dices, después de mes y medio, que ya estás haciendo tu vida?", le reprochó atónito. Pero Sandra le explicó que lo que no podía hacer era mentirle más.

Sandra le cuenta a Tom que ha conocido a alguien

Aunque la ya exnovia de Tom insistió en no contarle más, el concursante le pidió que le hablase más acerca de lo que sentía para intentar comprender la situación. En esto que Sandra acabó confesándole tal cual lo que sucedía: "Te voy a ser clara porque sé que te puedes enterar. Cuando fui Honduras te había respetado en todo momento, pero cuando volví no ha sido igual. Conocí a alguien. No tengo pareja ni nada. Yo no te voy a volver a mentir, no sabes lo que se me ha juzgado", dijo.

"¿Le conozco?", se interesó Tom. "Tu amigo no es", solo le dijo Sandra. "Entonces es que le conozco", captó él.

Tom se viene abajo con Sandra: "Yo te amo"

"Necesito que seas clara. Ahora con todo esto voy a tener muchas dudas. Dime lo que ha pasado, quién es, por favor", le rogó Tom a Sandra. Pero ella no quiso desestabilizarle más así que al despedirse intentó darle todos los ánimos posibles: "Tu familia está bien. Tu familia está bien dentro de todo. No te preocupes. Sigue haciéndolo igual. Te queda muy poco y que ahora mismo nada. No pienses más allá de eso", le pidió.

"Me dejaste como una mier**. Pero me lo merezco. Te deseo que seas feliz. Que hagas tu vida", dijo Tom entre lágrimas después de haber intentado que recapacitase diciéndole muchos "te amo". "No te pongas tampoco a decir eso. No pienses que es un castigo, el karma o lo que sea. Sigue tu camino como lo estás haciendo", sentenció Sandra.

Tom recibe el apoyo de su hermana en Honduras

Tras cortarse la llamada, Tom se vino abajo del todo. Estaba desorientado, así que no pudo imaginar el subidón que pronto se llevaría al poder apoyarse en un hombro conocido: el de su hermana, Candice. Al verla no podía creérselo. El superviviente protagonizaba así una estampa de lo más emotiva al llorar por ver a su hermana y por lo que acababa de suceder.

