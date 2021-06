La nostalgia pasó en esta ocasión factura a Tom, que se sinceró con Melyssa Pinto, su exnovia, acerca de lo que le pasaba. "No ha sido la visita que me hubiera gustado" , decía refiriéndose a la de Sandra Pica . Su hasta entonces novia fue la primera en aterrizar en Honduras. Pero lo hizo con una misión muy distinta a la que el superviviente esperaba: romper con él .

"Viene tu novia o tu madre, tu hermano, tu padre... y es el primer cariño. Están aquí para apoyarte, porque te quieren. Yo la primera cosa que recibí fue una ruptura . Os veo a todos felices con madres, con hermanos... no he tenido a mi padre ni a mi hermana. Ni una llamada", explicó el superviviente.

Maestro Joao se emociona con las palabras de Tom: "Está destruido"

En el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' otro de los que no pudo reprimir la emoción fue Maestro Joao al ver a su amigo así. Además, revelaba que Sandra Pica se encontraba en la misma situación.

"La visita fue destructiva. Sandra ahora me ha escrito diciendo que estaba llorando de verlo. Me da mucha pena. Le veo destruido y es un hombre fuerte (...) Yo creo que Sandra fue totalmente una detractora con él. Creo que ella lo hizo fatal pero me preocupa él", argumentó el vidente.