La periodista Mariángel Alcázar, experta en información sobre La Casa Real, aparece en 'El programa de Ana Rosa' para explicar todos los detalles de las imágenes de Iñaki Urdangarin junto a otra mujer que no es la infanta Cristina.

La experta deja claro que Urdangarin "no tiene dispositivo de seguridad , solamente cuando va con la infanta y sus hijos". Por lo tanto, esa escena se habría realizado sin agentes alrededor del marido de la hermana del rey.

En cuanto a la chica, Alcázar confiesa que no conoce la identidad de la mujer, pero sí confirma que la chica no es familiar de Urdangarin ni pertenece a la Familia Real. Además, añade: "Yo creo que puede ser una chica francesa, que la conoce del veraneo; pero mientras no sepamos su identidad...".