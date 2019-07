Carlos García López: “Rubén no estará en la gala para recibir a Dakota”

Dakota ha vuelto ya a España tras su expulsión de ‘Supervivientes’ la pasada gala, y una de las cuestiones que a todos preocupa es cómo se tomará los rumores de infidelidad por parte de Rubén, su novio. No será esta noche cuando veamos este reencuentro, ya que fuentes cercanas a Dakota han confirmado que Rubén no estará en plato para recibir a su novia, en parte porque es el momento de Dakota.

Los padres de Dakota no mantienen relación ninguna con el novio de su hija, y que además, estos ven lógico que todo lo que tengan que hablar lo hagan en privado. “Una fuente cercana a Dakota me ha dicho que lo más probables es que Rubén no esté en plato para recibir a Dakota”, comentaba el reportero Carlos García.