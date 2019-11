La defensa de 'El Chicle': "El cuerpo estaba impoluto, sin rasguños ni desgarros"

La defensa de 'El Chicle' ha hecho una breve exposición en la primera jornada del juicio por el crimen de Diana Quer. La abogada María Fernanda Álvarez ha pedido al jurado que sea imparcial en el que ha definido como el caso más complicado de su vida. Además, ha explicado que José Enrique Abuín 'El Chicle' no mató a Diana Quer con una brida, como dice la acusación particular y ha defendido que su cliente no agredió sexualmente a Diana Quer. "El cuerpo se ha conservado bastante bien, está impoluto salvó un traumatismo en las cervicales a la altura del nuca, no hay rasguños, desgarros o hematomas", ha afirmado.