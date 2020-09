Desalojo de un edificio okupado en Barcelona: dos mafias atemorizan y controlan el barrio de Poble-Sec

El reportero del programa ha hablado con los vecinos de la zona: "Es una situación de miedo, la gente tiene miedo de salir, yo me quedo en mi casa, es imposible ir tranquilo por la calle, tienes que ir mirando para adelante y para detrás para que no te hagan daño". Sobre cómo se vive así: "Este barrio antiguamente daba gusto vivir, pero ya es imposible". Explican las situaciones que están viviendo: "Un vecino fue al médico, al cardíologo y al volver al medio día a casa le habían okupado, no sé por qué no se para, no hay la suficiente vigilancia por el miedo a tener represalias, luego son vengativos". También han comentado si el desalojo del edificio puede ser el principio: "Quedan muchos más y volverán a okuparlo como no pongan remedio, salen unos y entran otros".