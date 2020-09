Detenido el okupa de la katana gracias a las imágenes emitidas en el programa: "Gracias a esto se ha descubierto que teníamos razón"

Horas después de esta entrevista, Patricia Pardo aseguraba que la realidad no de este joven no era la que había contado: "Fue un poco descarado, de lo que no nos habló fue de las amenazas a los vecinos a través de las redes sociales con una katana", explicando que era totalmente cierto lo que contaban los vecinos y que este chico se dedicaba a atemorizarles y amenazarles como aparecía en las imágenes emitidas en el programa. Además, también subía vídeos burlándose de que tiene grandes cantidades de dinero en efectivo o apuntando con una pistola por la ventana. Ahora puede saberse que las quejas de estas personas han dado su fruto y la Guardia Civil le ha detenido a él y a otras dos personas que estaban en ese piso, en el que han encontrado la katana, dos pistolas simuladas, dos bombines de puertas y varios objetos robados en dos asaltos efectuados en el mes de agosto.