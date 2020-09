El okupa que atemoriza a sus vecinos e indigna a Patricia Pardo: "Era todo mentira, no nos habló de las amenazas con una katana"

El joven se presentaba como una víctima, que no tiene recursos para poder pagar una casa, que no encuentra trabajo a causa del covid y que ha recurrido a los servicios sociales y no pueden ayudarle. Además, desmentía la situación que reclamaban los vecinos en la cacerolada, que estaban exagerando porque no tienen problemas con ellos y menos les amenazaban, pero Patricia Pardo ha querido explicar que la realidad no es esta: "Fue un poco descarado, de lo que no nos habló fue de las amenazas a los vecinos a través de las redes sociales con una katana. Es más, durante la emisión en directo sus colegas estaban en el piso viendo en directo el programa y descojonandose de nosotros porque era mentira todo lo que contaba".