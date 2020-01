Ana Rosa sobre una posible infidelidad de Edmundo: “Siempre se piensa que un hombre y una mujer no pueden ser amigos”

Desde su ruptura con María Teresa Campos, a Edmundo le han vinculado con tres mujeres, con las que presuntamente habría engañado a María Teresa. Una de ellas es doctora en Chile, otra es peletera en Madrid y la tercera es una editora, a la que incluso María Teresa ayudo a promocionar su revista. Ante estas informaciones, los colaboradores se han posicionado con respecto a si creen si hubo infidelidad, pero Ana Rosa ha querido lanzar un mensaje: “Siempre se piensa que un hombre y una mujer no pueden ser amigos”. Ana Rosa cree que no hubo infidelidad, y no entiende que se hable de toda mujer cercana a Edmundo.