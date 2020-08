Así eran las fiestas privadas de Marta Gayá y el rey emérito: "Acudían políticos, eran hasta la madrugada"

Además, la testigo ha hablado que se podía ver desde fuera que había fiestas: “Estaban en las terrazas”. Fuera de cámara ha confesado que Marta Gayá había noches que no dormía en casa: “Muchas veces la cama no la deshizo, en algún hotel se quedaría con los que estaba, el portero decía que no había venido, él sabía más pero falleció”.