Hermano del hombre presuntamente asesinado por su hijastro: "No me lo podía imaginar"

Santiago, el hermano del fallecido ha dicho sus primeras palabras para 'El Programa de Ana Rosa' sobre cómo se encuentra después de lo sucedido: "Mal, me habéis cogido mal. No me lo podía imaginar, ni con ese mozo". Añade: "Me quedé de piedra cuando me lo dijeron, yo le conocía de pasar por la acera. No hablo con él para nada. Si habían tenido problemas mi hermano no me había dicho nada".