La madre del hermano secreto de Paquirri, en 'Fiesta': "Antonio Rivera me dejó embarazada con 18 años"

Fiesta 13 DIC 2025 - 18:37h.

Antonia Rivera le ha concedido una entrevista a Kike Calleja desvelando los detalles de su relación Antonio Rivera, el padre de Paquirri

Según sus propias palabras, Antonia quedó embarazada de Antonio Rivera cuando tenía 18 años: "Lo hicimos en la cama de Paquirri"

Compartir







Antonio Rivera, el padre del fallecido Paquirri, habría tenido una aventura amorosa con una mujer llamada Antonia Muñoz fruto de la cual nació un niño que ahora tiene 38 años. Antonia se ha decidido a contar su verdad décadas después y ha escogido 'Fiesta' para hablar de su hijo y de la relación que tuvo con los Rivera.

El supuesto hijo de Antonio Rivera se llama Curro, vive en Zahara de los Atunes y nació en el año 1987. Tal y como ha explicado Kike Calleja, Antonia conoció a Antonio Rivera cuando trabajaba en la ganadería de la familia, quedando embarazada poco después, cuando ella tenía apenas 18 años:

"Ella me cuenta que no se sintió bien tratada en esa familia. Me dice que cuando se queda embarazada y se lo cuenta a Antonio este le dice que no se va a hacer cargo de él, pero que tiene que permitirle ser el padrino del niño y que se tiene que llamar Francisco (Curro)".

En aquel momento Antonia estaba casada con su marido Andrés, la persona que reconoció a Curro como hijo y que se enteró hace apenas unos años de la supuesta paternidad del ganadero. Ahora, con Andrés ya fallecido, Antonia se siente con total libertad para hablar de los Rivera y para contar lo que nunca se ha dicho de una de las familias más poderosas de nuestro país.

"Mi hijo se enteró por la tele de quién era su padre, me echó en cara que yo no se lo hubiera contado y tenía toda la razón. A mí los Rivera me han engañado como a un perro, las pruebas salieron negativas porque ellos las manipularon, pero a mí no me hace falta una prueba para saber que mi hijo es un Rivera".

Antonia se refiere a la prueba de paternidad que su hijo Curro se hizo utilizando una muestra de ADN del hijo mayor de Antonio Rivera y que salieron negativas. Kike Calleja explicaba este episodio:

"Antonia me cuenta que antes de saber el resultado de las pruebas los Rivera le dijeron a Antonia que iban a salir negativas porque cuando Antonio Rivera y su mujer se casaron ella llevaba embarazada seis meses, dando a entender que Riverita no era hijo biológico del patriarca".

Teresa Rivera reacciona a las palabras de Antonia Muñoz

Nuestra compañera Silvia Álamo ha viajado hasta Cádiz para conocer de primera mano la reacción de Teresa Rivera, hermana de Paquirri, al testimonio de Antonio. La hija de Antonio Rivera no daba crédito al escuchar las palabras de Antonia de mano de Silvia y le reconocía a la reportera que "ni siquiera se acordaba de ella".

Teresa ha desmentido también que haya vendido las esmeraldas de Paquirri, tal y como Antonia Muñoz ha asegurado en su entrevista para 'Fiesta'. Teresa, que lleva años alejada del foco mediático, ha escogido no dar crédito a las palabras de la supuesta madre de su hermano no legítimo.